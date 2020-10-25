Директора Космического центра "Восточный" заключили под стражу на два месяца

Директор КЦ "Восточный" обвиняется следствием в махинациях со сдачей водозаборных сооружений на космодроме. Фото: сайт АО "ЦЭНКИ".

Благовещенский суд Амурской области арестовал директора филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Восточный" Романа Бобкова на два месяца - до 22 декабря. Он обвиняется следствием в махинациях со сдачей водозаборных сооружений на космодроме Восточный.

По информации, опубликованной на сайте Благовещенского суда, следователь по особо важным делам следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу Романа Бобкова. В предоставленных материалах содержится информация, свидетельствующая о наличии разумных оснований полагать причастность обвиняемого к инкриминируемым ему деяниям.

Согласно представленным следствием материалам, Роман Бобков подозревается в совершении двух умышленных преступлений, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. С учётом всех доказательств и полученной информации у суда есть основания полагать, что оставаясь на свободе обвиняемый может оказать воздействие на свидетелей и уничтожить доказательства. В связи с этим было принято решение о его заключении под стражу.

Роман Бобков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 33, ч.1 ст. 285, ч.4 ст. 33, ч.2 ст. 292 РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями; подстрекательство к служебному подлогу).

Информацию об аресте главы КЦ "Восточный" прокомментировали в Роскосмосе.

"Задержание директора филиала АО "ЦЭНКИ" космический центр "Восточный" Романа Бобкова никак не повлияет на график строительства космодрома. Стройка идет по графику", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.