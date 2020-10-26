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Общество / Суды и криминал
26 октября 2020, 11:26

Первоуральскую больницу оштрафовали за несоблюдение противоэпидемических мероприятий

Свердловский областной суд

Медицинскому учреждению не удалось оспорить постановление Первоуральского городского суда. Фото: Владимир Мартьянов

В Первоуральске городская больница заплатит штраф за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. Медицинскому учреждению не удалось оспорить постановление Первоуральского городского суда.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, эпидемиологическое расследование в отношении ГАУЗ СО «ГБ Первоуральск» было проведено в июле этого года. В ходе проверки в ряде подразделений больницы выявлены нарушения законодательства и санитарных правил и норм.

В частности, персонал медучреждения не был обеспечен в необходимом количестве защитными средствами: масками, перчатками, щитками, респираторами, кожными антисептиками, комплектами сменной одежды. Кроме того, в больнице отсутствовал месячный запас дезинфицирующих средств, а дезраствор, который использовался, не соответствовал инструкции по показателю «массовая доля активного хлора».

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением судьи Первоуральского городского суда больнице был назначен штраф в 120 тысяч рублей.

Защитник медицинского учреждения подал жалобу в Свердловский областной суд, в которой попросил отменить это решение и прекратить производство по делу.

Свердловский областной суд оставил постановление Первоуральского городского суда без изменений.

Областная газета Свердловской области

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