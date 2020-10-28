Суд вынес приговор бывшему мэру Челябинска

Приговор по уголовному делу вынес Центральный районный суд Челябинска. Фото: Владимир Мартьянов

В Челябинской области вынесен приговор бывшему мэру областного центра и заместителю главы региона. Суд признал Евгения Тефтелева виновным в получении взятки в размере 2,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора вынес 28 октября Центральный районный суд Челябинска. Евгений Тефтелев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Как было установлено в ходе судебного заседания, с сентября 2015 по апрель 2019 года обвиняемый, занимая должность главы Челябинска, а затем заместителя губернатора Челябинской области, совместно с начальником управления капитального строительства городской администрации получил от руководителя строительной организации взятку в 2,5 млн рублей.

Суд приговорил обвиняемого к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37,5 млн рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на три года. Кроме того, осуждённый лишён медалей и орденов за заслуги перед Отечеством I и II степеней.

Евгений Тефтелев занимал должность главы Челябинска с 2015 по 2018 год. С должности заместителя губернатора региона он был уволен в апреле 2019 года.