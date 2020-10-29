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29 октября 2020, 19:42

На Урале возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса

В ходе осмотра территории лесного участка выявлен факт незаконной рубки деревьев - пяти сосен.

В ходе осмотра территории лесного участка выявлен факт незаконной рубки деревьев - пяти сосен. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса на территории Байкаловского лесничества. Расследование находится на контроле прокуратуры района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды и лесопользования на территории Байкаловского лесничества провела прокуратура Байкаловского района совместно со специалистом ГКУ «Байкаловское лесничество».

В ходе осмотра территории лесного участка выявлен факт незаконной рубки деревьев - пяти сосен в объеме 8,76 м³ в квартале 23 выдела 25 урочища коллективного хозяйства «Заря».

Ущерб лесничеству от незаконной рубки превысил 139 тыс. рублей. В этой связи прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.

По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, совершенная в крупном размере).

Областная газета Свердловской области

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