Обвинительное заключение в отношении Артемия Кызласова направлено в суд

Уголовное дело в отношении гендиректора "ОЭЗ "Титановая долина" рассмотрит Октябрьский суд Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Ранее прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по данному делу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Артемий Кызласов занимал должность гендиректора "Титановой долины" с мая 2018 года по август 2020-го. В мае 2019 года ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" заключила договор с организацией на выполнение проектных и изыскательских работ в Особой экономической зоне промышленно-производственного типа. Отмечается, что генеральный подрядчик производил работы не самостоятельно, а привлекал ещё одну компанию.

По версии следствия, в июле 2019 года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в размере 10 млн рублей за беспрепятственное подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ. В дальнейшем её сумма была увеличена до 13 млн рублей. Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов предложил выступить посредником для получения денег.

Вечером, 17 февраля 2020 года, после получения части взятки - 2,5 млн рублей - обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в месте передачи денег - в кафе бизнес-центра на улице Малышева в Екатеринбурге. Сейчас следователи осуществляют комплекс процессуальных действий, направленных на завершение расследования.

Артемия Кызласова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершённое с вымогательством взятки в особо крупном размере"), а Михаилу Шилиманову - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Экс-главе "Титановой долины" грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы полученной взятки, в то время как бывшему замминистра экономики региона - до 7 лет лишения свободы.

Для рассмотрения по существу уголовное дело было направлено в Октябрьский суд Екатеринбурга.

Напомним, что гендиректор "Титановой долины" будет находиться под домашним арестом до 17 ноября. Это же касается и экс-замминистра экономики Свердловской области.