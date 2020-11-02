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Общество / Суды и криминал
2 ноября 2020, 12:52

В Екатеринбурге пойдут под суд члены банды, нападавшей на торговцев

Общий ущерб от действий преступной группы превысил 6 миллионов рублей.

Общий ущерб от действий преступной группы превысил 6 миллионов рублей. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге предстанут перед судом члены банды, совершившей серию разбойных нападений на оптовых и розничных торговцев. Общий ущерб от действий преступной группы превысил 6 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвинительное заключение утверждено в отношении четырёх участников банды и одной девушки, которую они привлекли к участию в одном из преступлений.

По версии следствия, вооружённую банду для совершения разбойных нападений на торговцев организовал обвиняемый 1989 года рождения. Злоумышленники орудовали с мая по июль 2019 года в Екатеринбурге, Москве и Московской области. За это время они совершили три разбойных нападения и кражу имущества. Состав банды не менялся с апреля по июль 2019 года.

Деятельность банды была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 27 июля 2019 года после задержания организатора и членов группировки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Областная газета Свердловской области

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