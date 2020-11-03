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Общество / Суды и криминал
3 ноября 2020, 16:13

Екатеринбуржец отсудил у ЧОПа более полумиллиона рублей за сгоревшую на стоянке машину

сгоревший автомобиль

Екатеринбуржец отсудил у ЧОПа более полумиллиона рублей за сгоревшую на стоянке машину. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге охранное предприятие заплатит более полумиллиона рублей за сгоревший на стоянке автомобиль Kia Ceed. С просьбой взыскать причинённый ущерб с ООО ЧОП «Претор» владелец машины обратился в суд.

Известно, что пострадавший пользуется услугами указанного ЧОПа с 2015 года, имеется соответствующий договор. В прошлом году мужчина как обычно оставил свой автомобиль на платной охраняемой стоянке, а ночью его подожгли, сообщает пресс-служба Свердловского областном суда.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Однако следствие было приостановлено, «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности».

Екатеринбуржец обратился в суд. В частности, он просил взыскать с ответчика ООО ущерб в размере 369 869 рублей и 20 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Иск был удовлетворён частично. С ЧОПа взыскано 369 869 рублей и 8 тыс. рублей соответственно. Ответчик попытался обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском облсуде, но судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменений.

Областная газета Свердловской области

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