В Екатеринбурге за нарушение противоэпидемических мер оштрафовали банк

Кредитное учреждение заплатит 200 тысяч за отсутствие в отделении средств индивидуальной защиты. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге суд оштрафовал АО «Почта Банк» за несоблюдение мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Кредитное учреждение заплатит 200 тысяч за отсутствие в отделении средств индивидуальной защиты.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, жалоба на то, что в отделении АО «Почта банк» на ул. 8 Марта отсутствуют средства индивидуальной защиты, поступила в Роспотребнадзор в апреле этого года.

Как выяснилось в ходе административного расследования, в отделении не было бесконтактного термометра для измерения температуры у работников. Кроме того, повторный осмотр сотрудников с измерением температуры в течение дня вообще не проводился. Также вопреки антикоронавирусным требованиям в банке не было дозатора с кожным антисептиком, дезинфицирующего средства для обработки поверхностей и бактерицидных облучателей воздуха. Вдобавок руководство отделения не следило за соблюдением сотрудниками масочного режима.

По факту выявленных нарушений был составлен протокол и возбуждено дело об административном правонарушении.

В июне 2020 года судья Ленинского районного суда Екатеринбурга назначил АО «Почта Банк» штраф в 200 тыс. рублей. Защитник кредитного учреждения подал жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил отменить решение суда первой инстанции.

Свердловский облсуд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений.