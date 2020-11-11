Имел судимость и оружие: что известно о тройном убийстве на Уралмаше?

По снимкам видно, что жилец квартиры на Уралмаше злоупотребляет алкоголем. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

В наше время чернухой никого не удивишь. Однако кровавая бойня на Уралмаше в ночь с 6 на 7 ноября, на месте которой нашли четыре трупа и тяжелораненую школьницу, выбивается из общего ряда.

Знакомство по «вписке»

На снимках с места происшествия, которые «Облгазете» предоставили в Следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области, видно, что это обычная «нехорошая квартира» с явными следами того, что здесь часто употребляли – либо алкоголь, либо наркотики и психотропы, либо то и другое вместе. Именно сюда трое взрослых мужчин привезли трёх несовершеннолетних девчонок, с которыми познакомились по «вписке» – группе в соцсетях, где ищут и находят друг друга желающие весело провести время. Находят попутно и проблемы на свою голову.

– Встречу назначили возле торгового центра «Радуга Парк», – рассказывает «Облгазете» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Мужчины приехали на автомобиле «Лада», и девочки спокойно в неё сели. Приехали на квартиру, устроили пирушку. Что там произошло, ещё выясняется, но в какой-то момент хозяин квартиры Дмитрий Захаров, как рассказывает одна из потерпевших, взял карабин и со словами «сейчас поиграем» устроил бойню. Застрелил двух своих друзей Олега и Антона, одну из девушек, восемнадцатилетнюю Полину, а потом покончил с собой.

В живых остались двое: семнадцатилетняя Виктория, которая спаслась, притворившись мёртвой после ранения, и сейчас находится в реанимации после тяжёлой операции, и шестнадцатилетняя Мария, на которую упал один из убитых, закрыв её своим телом. Она посылала сообщения друзьям, просила вызвать полицию, но те долго думали, что это розыгрыш.

Что интересно, звуки выстрелов соседи слышали примерно в час ночи – так они говорили сотрудникам полиции, когда их опрашивали. Однако информация о ЧП поступила в дежурную часть, по словам Валерия Горелых, лишь в половине третьего ночи. Позвонили приятели девочек, которые в конце концов поняли, что просьбы о помощи не шутка. А вот соседи, видимо, предпочли не вмешиваться: то ли ко всему привыкли, то ли всего боятся.

Когда дверь в квартиру вскрыли, представшая картина напоминала кадры из фильма ужасов: четыре трупа, кругом кровь, стоны раненой Вики, истерика уцелевшей Маши…

Вопросы остались

По горячим следам в СМИ просочилась информация, придавшая ещё больше скандальности и без того громкому делу. Сообщалось, что Дмитрий Захаров, который по утверждению потерпевших устроил бойню в своей квартире, был судим по статье 158 Уголовного кодекса России, то есть за кражу, а также, что он работал в ЧОПе. Естественно, возникли неприятные вопросы. Во-первых, каким образом человек, имевший судимость, получил разрешение на владение огнестрельным оружием? Во-вторых, как такой человек попал в частное охранное предприятие?

– Дело в том, что судимость у Захарова была условная, давно погашенная, что делает его абсолютно чистым в глазах закона, – объяснили «Облгазете» в Росгвардии – именно это ведомство сейчас отвечает за выдачу разрешений на оружие. – На учёте у психиатра он также не состоял, к наркологам за помощью не обращался. По нашим данным, в ЧОПе он не служил, работал до 2019 года охранником, где именно, сейчас выясняется. В последнее время числился нигде не работающим.

К сожалению, все эти факты говорят об одном: в обществе создана система, когда не вполне законопослушный и психически неуравновешенный человек официально числится несудимым, не состоит на учёте и ускользает от внимания надзорных служб, пока не совершит нечто страшное.

Как получилось, что «нехорошая квартира» и её хозяин остались вне поля зрения участкового? Почему девочка Маша, состоящая на учёте в службе по делам несовершеннолетних за распитие спиртного и самовольные уходы из дома, продолжала вести вольный образ жизни?

– На все эти вопросы ответы будут даны в ходе расследования и служебных проверок, – говорит Валерий Горелых. – Но есть и другие. Например, о чём думали девочки, когда сели в машину к взрослым мужчинам и поехали к ним на квартиру? Родители, школа, полиция не устают внушать, как опасно знакомиться в интернете, садиться в машину к взрослым дядькам, идти с ними в квартиру… Всё напрасно. И никто не знает, что делать. Запрещать группы типа «Вписка»? Появятся другие. Запретить интернет? В нём много полезного. Важно воспитание.

Под личный контроль

Расследование убийства на Уралмаше идёт полным ходом, причём в условиях публичности. В соцсетях появляются видео, на которых чудом спасшаяся Мария и знакомые девушек делятся подробностями. В крови Марии найдены следы вещества типа амфитамина, девушка утверждает, что она и её подруги тоже чувствовали неестественную вялость. Сами девушки принимали таблетки или их опоили, предстоит выяснить следствию.

– Сейчас проводятся допросы потерпевших и свидетелей, изучение изъятых с места происшествия улик, устанавливаются ход и мотивы преступления, – говорит помощник руководителя пресс-службы Следственного управления СК России по Свердловской области Максим Чалков. – По уголовному делу, возбуждённому по части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), назначены медицинская, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая, баллистическая и химическая экспертизы.

Следствие проверяет версию того, что между Дмитрием Захаровым и его гостями вспыхнула ссора, после чего хозяин схватился за карабин. Всегда рассматривается несколько версий дела, но, по словам Максима Чалкова, на данном этапе других, столь же объективно подтверждённых, нет.

Расследование тройного убийства на Уралмаше взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, к работе подключились следователи по особо важным делам. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.

Следствие и суд расставят точки над i в этом примитивном, на первый взгляд, деле. Предполагаемый убийца и его жертвы известны, обстоятельства преступления в общих чертах тоже. Гораздо сложнее добиться того, чтобы такие бойни стали антипримером для кого надо и чтобы в нашем обществе не было таких ужасных преступлений с участием несовершеннолетних.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Молодые девушки без задней мысли поехали на квартиру с тремя взрослыми незнакомыми мужчинами. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области