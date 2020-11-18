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Общество / Суды и криминал
18 ноября 2020, 20:32

СКР обвинил Михаила Меня в присвоении 700 миллионов рублей

Михаил Мень

Михаилу Меню грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба Кремля.

Следственный комитет РФ задержал экс-губернатора Ивановской области, аудитора Счётной палаты РФ Михаила Меня. Ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате 700 млн рублей бюджетных средств.

По информации пресс-службы СК РФ, будучи главой Ивановской области Михаил Мень в 2011 году вместе с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группировку с целью похитить средства, предоставленные Министерством финансов России в качестве кредита для поддержки региона. Обвиняемый утвердил ряд нормативно-правовых актов, которые позволили перечислить ОАО "Ивановский бройлер" займы в размере 700 млн рублей. Позже эта сумма была похищена преступной группой.

Следователи выполняют комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Михаил Мень обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершённая группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения"). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что ранее по указанному уголовному делу были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

Напомним, сегодня Совет Федерации на пленарном заседании принял решение о даче согласия генпрокурору на задержание, привлечение в качестве обвиняемого и применение меры пресечения в отношении Михаила Меня по делу о хищении средств из бюджета.

Областная газета Свердловской области

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