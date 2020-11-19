В Екатеринбурге суд отказался выпускать из-под стражи обвиняемого в организации взрыва бразильца

Вышестоящая инстанция отказала в удовлетворении апелляционной жалобы. Фото: Владимир Мартьянов.

Свердловский областной суд отказался отпускать на свободу гражданина Бразилии, обвиняемого на родине в особо тяжких преступлениях. Фаузи Ришарду Серкези Эдуардо останется под стражей до 3 марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 3 ноября Фаузи Ришарду Серкези Эдуардо была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 3 марта 2021 года.

Адвокатом привлекаемого к уголовной ответственности в Федеративной Республике Бразилия была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. Вышестоящая инстанция отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.

Напомним, гражданин Бразилии, находящийся в международном розыске по линии Интерпола, был задержан в Ленинском районе Екатеринбурга в начале осени. Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга бразилец арестован на 30 суток.

В декабре 2019 года задержанный был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва.