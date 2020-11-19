В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении налётчика на банк

Нападение на отделение банка, расположенного на улице Малышева в Екатеринбурге, было совершено в октябре прошлого года. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

В Екатеринбурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Краснодарского края Виталия Дикушина, совершившего разбойное нападение на банк "Открытие" и убившего одного из его посетителей. В ходе следствия было установлено, что мужчина страдает психическим расстройством.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело было возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем), п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, с применением оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия).

Напомним, нападение на отделение банка, расположенного на улице Малышева, было совершено 18 октября 2019 года. Зарядив незаконно купленный обрез ружья двумя патронами, взяв с собой куртку-дождевик и маску, а также употребив спиртное, мужчина приехал в банк на такси.

Войдя в помещение, он потребовал от находившихся там граждан лечь на пол и пригрозил им применением оружия. Затем нападавший приказал сотрудникам банка открыть кассу, собираясь забрать оттуда деньги и ценности. Злоумышленник выстрелил в потолок и стал наводить обрез на людей.

Дождавшись, когда вооружённый повернётся спиной, один из посетителей, набросился на него сзади, обхватил его за шею и старался повалить на пол. Однако грабителю удалось высвободиться от захвата и выстрелить в гражданина, потратив на него последний патрон. От полученного ранения посетитель банка скончался на месте происшествия. У него остались жена и маленькая дочь.

Расследуя уголовное дело следователи провели осмотры места происшествия и предметов, проанализировали телефонные звонки и переписку нападавшего в мессенджерах, допросили потерпевших и свидетелей, провели целый комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую экспертизу. Она показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством.

Примечательно, что, ещё проживая в Краснодарском крае со своей семьёй, мужчина заявлял о намерении ограбить банк. Окружающие не придали этому значения, так как гражданин ранее не был судим, имел постоянную работу. Однако в какой-то момент он начал злоупотреблять алкоголем, проводил много времени за компьютером, стал замыкаться в себе, а в один из дней уехал из дома и перестал отвечать на звонки родственников.

По итогам расследования материалы уголовного дела направлены в Свердловский областной суд. Там будет решён вопрос о применении в отношении гражданина принудительных мер медицинского характера.