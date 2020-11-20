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Общество / Суды и криминал
20 ноября 2020, 19:04

Экс-замминистра экономики Свердловской области получил пять лет колонии по делу "Бухты Квинс"

Фемида

Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признан виновным в хищении денег пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". Фото: Владимир Мартьянов.

Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова в хищении денег пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Свердловской области, в ходе рассмотрения дела было установлено, что в период с ноября 2010 года по декабрь 2012 года обвиняемый, действуя в сговоре с Ларисой Ассоновой, которую в 2018 году приговорили к четырём годам колонии, похитил средства пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс", в результате чего пострадали 65 человек.

Несмотря на то, что на объекте уже были выполнены строительные работы частной компанией и дополнительные затраты не требовались, подозреваемые перечислили часть денег пайщиков на расчётные счета других юридических лиц, которые не имели отношения к ПЖСК "Бухта Квинс". Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова присвоили не менее 28 млн рублей, распределив их между собой.

Экс-замминистра экономики Свердловской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору"). Его приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Напомним, что в мошенничестве с деньгами пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" также обвиняется уральский бард Александр Новиков.

Добавим, что Михаил Шилиманов также является подсудимым по уголовному делу "Титановой долины". Бывший замминистра экономики обвиняется в посредничестве при передаче взятки бывшему гендиректору ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" Артемию Кызласову. По этому делу Михаилу Шилиманову грозит до 7 лет лишения свободы.

Областная газета Свердловской области

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