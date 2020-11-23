В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве ПЖСК "Бухта Квинс"

В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве ЖСК "Бухта Квинс". Фото: Владимир Мартьянов.

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о признании ПЖСК "Бухта Квинс" банкротом. Соответствующее заявление было подано одним из пайщиков жилищно-строительного кооператива.

Согласно информации в картотеке дел арбитражного суда, заявителем значится пайщик Александр Хренов. Сумма исковых требований составляет 5 млн 684 тыс. рублей. Иск ещё не был принят к производству суда.

Напомним, что в период с ноября 2010 года по декабрь 2012 года экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, действуя в сговоре с Ларисой Ассоновой, похитил средства пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс", в результате чего пострадали 65 человек.

Несмотря на то что на объекте уже были выполнены строительные работы частной компанией и дополнительные затраты не требовались, подозреваемые перечислили часть денег пайщиков на расчётные счета других юридических лиц, которые не имели отношения к ПЖСК "Бухта Квинс". Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова присвоили около 28 млн рублей, распределив их между собой. В мошенничестве с деньгами пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" также обвинялся уральский бард Александр Новиков, однако позже с него сняли обвинения, и он получил статус свидетеля.

В пятницу, 20 ноября, Михаила Шилиманова признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору"). Его приговорили к 5 годам колонии общего режима.