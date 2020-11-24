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Общество / Суды и криминал
24 ноября 2020, 17:55

Екатеринбуржца приговорили к 13 годам лишения свободы за нападения на женщин

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Екатеринбуржца приговорили к 13 годам лишения свободы за нападения на женщин. Фото: Павел Ворожцов.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю города, который совершил несколько нападений на женщин с целью грабежа. Ему назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с августа по сентябрь 2019 года екатеринбуржец Бахтиер Шеров нападал на женщин в вечернее и ночное время суток вблизи парка семейного отдыха "Таганская слобода" в Железнодорожном районе. Подсудимый подходил к жертвам сзади, бил их по голове и скрывался, вырывая личные вещи пострадавших. В результате действий злоумышленника пострадали пять женщин средних лет.

Суд признал Бахтиера Шерова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, в том числе с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В законную силу приговор суда ещё не вступил.

Областная газета Свердловской области

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