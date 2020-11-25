Артемий Кызласов и Михаил Шилиманов частично признали вину в совершении коррупционного преступления

Артемий Кызласов заявил, что в его намерения не входило препятствование в предпринимательской деятельности иным лицам. Фото: Галина Соловьёва.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению дела "Титановой долины". Бывший гендиректор ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признали вину в совершении коррупционного преступления частично.

"Подсудимые Кызласов А.И. и Шилиманов М.Н. заявили, что обвинением им понятно, на данной стадии пожелали выразить предварительное отношение к предъявленному обвинению, виновными в совершении преступления себя признали частично", - говорится в записи, опубликованной в официальной группе Октябрьского районного суда "ВКонтакте".

Артемий Кызласов заявил, что в его намерения не входило препятствование в предпринимательской деятельности иным лицам. В свою очередь Михаил Шилиманов сказал, что не знал за что конкретно передаются средства экс-гендиректору "Титановой долины".

Адвокаты подсудимых Ирина Воронова и Наталия Кожевник не стали высказывать своё отношение к данному делу на данной стадии и сообщили, что выскажут позицию во время прений. Следствие проведёт исследование письменных материалов дела и допрос свидетелей обвинения, после чего доказательства будут предоставляться в суде стороной защиты.

В связи с болезненным состоянием одного из подсудимых судебное заседание было перенесено на 2 декабря.

Артемия Кызласова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершённое с вымогательством взятки в особо крупном размере"), а Михаилу Шилиманову - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Экс-главе "Титановой долины" грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы полученной взятки, в то время как бывшему замминистра экономики региона - до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, в июле 2019 года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в размере 10 млн рублей за беспрепятственное подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ. В дальнейшем её сумма была увеличена до 13 млн рублей. Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов предложил выступить посредником для получения денег.

Вечером, 17 февраля 2020 года, после получения части взятки - 2,5 млн рублей - обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в месте передачи денег - в кафе бизнес-центра на улице Малышева в Екатеринбурге. Сейчас следователи осуществляют комплекс процессуальных действий, направленных на завершение расследования.

Напомним, что гендиректор "Титановой долины" будет находиться под домашним арестом до 17 ноября. Это же касается и экс-замминистра экономики Свердловской области.