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Общество / Суды и криминал
26 ноября 2020, 22:10

Экс-замглавы ФСИН РФ задержан за злоупотребление должностными полномочиями

Валерий Максименко

Он обвиняется в злоупотреблениями должностными полномочиями и причинении ущерба строительной компании на сумму 189 млн рублей. Фото: сайт ФСИН РФ.

Следственный комитет РФ задержал бывшего заместителя директора ФСИН РФ Валерия Максименко. Он обвиняется в злоупотреблениями должностными полномочиями и причинении ущерба строительной компании на сумму 189 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, в 2018 году обвиняемый организовал незаконное заключение госконтрактов на ремонт и строительство объектов по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" и территориальными управлениями ФСИН РФ. При этом ему было известно, что у строительной компании нет кадровых и производственных ресурсов для исполнения контрактов.

В результате действий Валерия Максименко не была реализована ФЦП на 2018-19 годы на сумму более 2,1 млрд рублей и не сданы в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы. Кроме того, строительная компания получила ущерб в размере 189 млн рублей, который включает в себя штрафы за несвоевременное выполнение работ и дополнительные затраты на строительство.

Экс-замглавы ФСИН РФ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Валерию Максименко грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи проводят комплекс мер по сбору и закреплению доказательной базы.

Областная газета Свердловской области

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