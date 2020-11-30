В Екатеринбурге задержали топ-менеджера «Монетки»

Фото: Галина Соловьёва

В минувшую пятницу в Екатеринбурге задержали директора по эксплуатации руководителя департамента по эксплуатации «Элемент Трейд» (входит торговая сеть «Монетка») Ильяса Вакказова – об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области. В отношении Вакказова начато уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершённый в особо крупном размере».

Участники осуществляли сделку в Железнодорожном районе, на улице Челюскинцев, граждане находились в салоне автомобиля. Несколько сотен тысяч рублей было передано за заключение договора подряда. В МВД сообщают, что при проведении операции «Монетка» содействовала властям. Сотрудничает компания со следствием и сейчас. В рамках расследования происходит поиск других эпизодов противоправной деятельности.

Отметим, что торговая сеть «Монетка» зашла в Екатеринбург в 2001 году. Сейчас на территории уральской столицы работают более 120 торговых точек.

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