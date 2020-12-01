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1 декабря 2020, 17:39

На Урале предстанет перед судом бывший замглавы администрации Тугулымского городского округа

Взятка

50-летнего экс-замглавы городского округа обвиняют в получении взятки, совершённом в особо крупном размере. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области пойдёт под суд бывший заместитель главы администрации Тугулымского городского округа. Его обвиняют в коррупции.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 50-летнего экс-замглавы городского округа обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено.

По данным следствия, в декабре 2014 года между управлением образования Тугулымского городского округа и строительной компанией по результатам торгов был заключён контракт на строительство детского сада на 150 мест в посёлке Юшала. Обвиняемый (по данным местных СМИ, речь идёт о Сергее Уткине), вымогал у директора взятку в размере 2% от стоимости муниципального контракта — более 2 миллионов рублей, пообещав за это оказать содействие в принятии строительных работ.

Руководитель строительной компании передал обвиняемому банковскую карту, на которую с апреля по декабрь 2015 года перевёл более 1,4 млн рублей.

Поскольку предприниматель добровольно сообщил о преступлении и активно содействовал раскрытию коррупционной схемы, органы следствия отказались возбуждать в отношении него уголовное дело.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Тугулымского городского округа направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле сообщалось, что главе Тугулымского городского округа предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 

Областная газета Свердловской области

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