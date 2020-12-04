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Общество / Суды и криминал
4 декабря 2020, 16:31

Акции Башкирской содовой компании изъяли в пользу Росимущества

Суд

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил в полном объёме иск заместителя генпрокурора РФ об изъятии акций Башкирской содовой компании. Фото: Владимир Мартьянов.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил в полном объёме иск заместителя генпрокурора РФ об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК). Ценные бумаги перейдут в пользу Росимущества.

О решении суда сообщил ТАСС представитель ведомства Иван Будлов. Представитель Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии Азат Галин подчеркнул, что, по итогам заседания, будут поданы апелляционные жалобы.

Башкирская содовая компания была создана в 2013 году путём присоединения ОАО "Сода", 61,65% акций которого принадлежало правительству Башкирии, к ОАО "Каустик", которым владели частные компании "Башхим" и кипрская Modisanna. К августу 2020 года "Башхим" владел 57,18% акций БСК, а госинвесткомпания Башкирии АО "Региональный фонд" — 38,28%.

В августе 2020 года Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ разобраться в конфликте между Башкирской содовой компанией и защитниками шихана Куштау в Башкортостане, а также провести проверку законности передачи государственного имущества. В ходе проверки Генеральная прокуратура России обнаружила нарушения законодательства о приватизации имущества.

Передача прав на имущественные комплексы БСК была осуществлена помимо воли государства. С целью защиты интересов РФ надзорное ведомство подало в Арбитражный суд Башкортостана иск об истребовании государственных акций из чужого незаконного владения.

В начале сентября Арбитражный суд Башкирии арестовал акции БСК.

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Областная газета Свердловской области

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