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Общество / Суды и криминал
10 декабря 2020, 13:14

Назначены дата и место рассмотрения апелляции по делу «уктусского стрелка»

Рассмотрение апелляции по делу «уктусского стрелка» пройдёт 13 января 2021 года в 10:00 в Санкт-Петербурге.

Рассмотрение апелляции по делу «уктусского стрелка» пройдёт 13 января 2021 года в 10:00 в Санкт-Петербурге. Фото: Владимир Мартьянов

Рассмотрение апелляции по делу «уктусского стрелка» пройдёт 13 января 2021 года в 10:00 в Санкт-Петербурге. Дату назначил второй апелляционный суд в Северной столице.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в ходе заседания суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и осуждённого на приговор в отношении Алексея Александрова.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», приговор по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга, который расстрелял двух девушек в Уктусском лесопарке, вынесли 29 сентября. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.

Двойное убийство было совершено ещё 25 августа 2018 года в лесопарке за гостиницей «Уктус». По версии следствия, убедившись в отсутствии свидетелей, обвиняемый приблизился к двум отдыхающим девушкам и произвёл не мене трёх выстрелов из винтовки, целясь жертвам в головы. После расправы злоумышленник скрылся с места преступления. Одна девушка скончалась на месте, другая – в больнице.

Областная газета Свердловской области

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