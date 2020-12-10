В Ревде осудили "чёрного лесоруба" из Первоуральска. Фото: Александр Зайцев.

Ревдинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении "чёрного лесоруба" из Первоуральска. Размер причинённого государству ущерба от его незаконных действий составил свыше 595 млн рублей.

Установлено, что мужчина в конце января – начале февраля 2020 года, находясь в защитных лесах Октябрьского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Билимбаевское лесничество», незаконно срубил 55 деревьев: 22 сосны, 14 елей, 15 берёз, 3 пихты и осину.

Суд признал первоуральца виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере"). Поскольку мужчина совершил преступление в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору суда, неотбытая часть наказания присоединяется к новому. Таким образом, "чёрному лесорубу" назначено 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области о взыскании с осуждённого причинённого ущерба в размере 595 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Свердловской области с субботы начнут ловить граждан, незаконно срубивших ель к Новому году. В период с 12 по 31 декабря в лесах и на дорогах общего пользования будут дежурить лесные инспекторы и сотрудники полиции. Они имеют право задерживать граждан, проверять документы, конфисковывать орудия рубки, а также составлять протоколы об административном правонарушении. Штраф за незаконно срубленную ель для физлиц может достигать 4 тысяч рублей.

Как ранее сообщала "Областная газета", законно срубить ель или сосну на Новый год свердловчане смогут в период с 16 по 31 декабря. Для похода за деревом нужно обратиться в ближайшее от дома лесничество, написать заявление и оплатить стоимость ёлки.

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