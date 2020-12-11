Владимир Путин назначил нескольких судей в Свердловской области

Глава государства подписал указ «О назначении судей федеральных судов». Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин назначил в Свердловской области четырёх судей и одного председателя городского суда. Глава государства подписал указ «О назначении судей федеральных судов».

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Согласно указу, в Свердловской области судьёй Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначена Марина Пиратинская, судьёй Карпинского городского суда — Вера Драницина, судьёй Первоуральского городского суда — Татьяна Попова, судьёй Тавдинского районного суда — Сергей Галкин.

Фото: скриншот документа

Этим же указом председателем Богдановичского городского суда назначен Алексей Ефремов.

Фото: скриншот документа

Напомним, ранее в ноябре глава государства также назначил в Свердловскую область нескольких судей.