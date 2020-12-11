Прокуратура обжаловала смягчение наказания фотографу Дмитрию Лошагину

В прокуратуре считают, что при принятии решения районный суд не учёл «все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы». Фото: Александр Исаков

Прокуратура обжаловала решение суда досрочно выпустить фотографа Дмитрия Лошагина на свободу. Потерпевшая по делу высказалась против смягчения осуждённому оставшегося наказания.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга о смягчении осуждённому фотографу оставшегося срока на ограничение свободы внесено апелляционное представление в Свердловский областной суд.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», 7 декабря Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осуждённого за убийство жены фотографа о замене оставшегося наказания на более мягкое: ограничение свободы на 3 года 25 дней (именно столько оставалось сидеть Дмитрию Лошагину).

После изучения постановления суда, Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приняла решение о его обжаловании. В апелляции прокуратура просит суд второй инстанции отменить постановление районного суда и оставить Дмитрия Лошагина в исправительной колонии для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

В прокуратуре считают, что при принятии решения районный суд не учёл «все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы».

Отмечается в частности, что суд не учёл мнение потерпевших по поводу ходатайства Дмитрия Лошагина.

«В прокуратуру поступило обращение потерпевшей, согласно которому она возражает относительно замены осуждённому наказания на более мягкий вид наказания», - говорится в сообщении прокуратуры.

Дмитрий Лошагин был осуждён за убийство жены в 2015 году. Сначала фотограф отбывал свой срок в ИК № 54 в Новой Ляле, затем его перевели в колонию № 10 Екатеринбурга. На сегодняшний день осуждённый провёл в местах лишения свободы 6 лет 9 месяцев. Неотбытая часть наказания на момент решения суда составляла 3 года 25 дней.

В декабре 2019 года Дмитрий Лошагин уже пытался добиться смягчения неотбытой части наказания на более мягкое. Тогда Свердловский областной суд отказался выпускать фотографа из колонии.

В этот раз свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев и администрация исправительного учреждения также были против удовлетворения ходатайства осуждённого, поскольку свою вину он так и не признал и не принёс извинения потерпевшим. Кроме того, за время отбытия наказания, в 2018 году, у Дмитрия Лошагина было дисциплинарное взыскание.