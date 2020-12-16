В Екатеринбурге вынесли приговор газонокосильщику, который сжёг своего бригадира

Свердловский областной суд огласил приговор по делу о жестоком убийстве бригадира. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловский областной суд огласил приговор по делу о жестоком убийстве бригадира. Газонокосильщик Евгений Краснов облил жертву бензином и поджёг из-за отказа выплатить аванс за полдня работы.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, 30-летний ранее судимый житель Екатеринбурга приговорён к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Суд признал его виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также, суд удовлетворил гражданские иски матери, жены и дочери погибшего мужчины на 3 млн. рублей (по одному миллиону каждому). Приговор не вступил в законную силу.

Преступление было совершено 14 сентября 2019 года во время покоса травы вдоль переулка Базовый напротив въезда в парк им. Маяковского. В момент поджога осуждённый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, погибший мужчина фактически выполнял функции водителя-прораба, который самостоятельно находил работников и на автомобиле ГАЗель довозил их к месту покоса. После распития спиртного между осуждённым и его непосредственным руководителем произошёл бытовой конфликт.

Газонокосильщик взял стоящую на асфальте 10-литровую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ей руководителя и поджог. Вместе с мужчиной загорелся стоящий рядом автомобиль Газель. Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан.

Через четыре дня, 18 сентября, потерпевший скончался в ожоговом отделении одной из городских больниц.