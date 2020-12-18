В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в краже дорогих иномарок

В Екатеринбурге перед судом предстанет обвиняемый в краже и покушении на кражу автомобилей. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге перед судом предстанет 25-летний гражданин, обвиняемый в краже и покушении на кражу автомобилей. Он действовал в составе преступной группы.

По версии следствия, в период с июля 2019 года по сентябрь 2020 года мужчина вместе с подельнками (уголовное преследование в отношении них выделено в отдельное производство) совершил хищение двух иномарок - Toyota Camry стоимостью более 954 тыс. рублей и Land Rover Range Rover Evoque стоимостью более 1,1 млн рублей, а также покушение на хищение Land Rover Range Rover Sport стоимостью более 3,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, кражи совершались в ночное время с использованием специальных средств для отключения сигнализации, разблокировки замков и запуска двигателя. Один раз членам преступной группы не удалось совершить кражу: у них не получилось отключить сигнализацию, открыть машину и запустить двигатель.

Уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах"), а также по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу в особо крупном размере") направлено в Орджоникидзевский районный суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, подозреваемого в кражах автомашин сотрудникам екатеринбургского уголовного розыска удалось задержать в октябре в Московской области, где он скрывался от следствия. Его подельник был задержан 27 марта при попытке хищения машины на улице Ильича.

Напомним, ранее в столице Урала задержали семерых подозреваемых в серии краж иномарок. Банда специализировалась на угонах корейских легковушек и японских внедорожников. Всего известно о 12 украденных ими автомобилях.