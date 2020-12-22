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Общество / Суды и криминал
22 декабря 2020, 20:02

В Карпинске управляющая компания ответит в суде за травму ребёнка на детской площадке

Прокурор обратился с иском в суд к управляющей компании.

Прокурор обратился с иском в суд к управляющей компании. Фото: Владимир Мартьянов

В Карпинске передан в суд иск к управляющей компании в интересах ребёнка, получившего травму на детской площадке. Мальчик травмировался, упав с опасной качели.

Как сообщает пресс-служа прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл на детской площадке возле дома № 36 по ул. 8 Марта в Карпинске. Как было установлено в ходе проверки, во время прогулки, ребёнок упал с качели, не отвечающей требованиям безопасности. При падении он ударился рукой о землю и получил травму. Для оказания медицинской помощи мальчика доставили в больницу.

Прокуратура установила, что эта детская площадка в нарушение правил не имеет ударопоглащающего покрытия, что могло привести к травмированию ребёнка. Обслуживание данной площадки осуществляется управляющей компанией ООО «УК «Дом».

Прокурор обратился с иском в суд к управляющей компании о взыскании морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Областная газета Свердловской области

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