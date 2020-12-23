Америка Марии Бутиной: взгляд из тюрьмы

По словам Марии Бутиной, свою книгу она написала на туалетной бумаге с помощью шифра в американских тюрьмах. Фото: Алексей Кунилов

На прошлой неделе член Общественной палаты России, российский политический активист, публицист Мария Бутина представила в Екатеринбурге свою книгу «Тюремный дневник». В свои 32 года женщина на собственном опыте испытала истинную цену американской демократии, правосудия и соблюдения прав человека. О том, от каких иллюзий в отношении Америки она избавилась, Мария Бутина рассказала на встрече с екатеринбургскими студентами, журналистами и общественниками.

Иллюзия №1: тюрьмы – как отели пять звёзд

Марию Бутину в июле 2018 года американский Минюст обвинил в сговоре с целью работы иностранным агентом без уведомления властей США. Её знакомство с уголовно-исполнительной системой США началось в изоляторе Central Cell Block, где людей содержат до перевода в следственный изолятор. «Никогда не забуду едва не сваливший меня с ног запах разлагающейся заживо грязной человеческой плоти, немытых тел, крови, мочи и кала, разгоняемый громадным вентилятором, прикрепленным к потолку»,— пишет Мария в своей книге «Тюремный дневник». Картина отличается от той, что нам показывают в голливудских фильмах. Так где же правда?

– За счёт федеральных маршалов (служба Минюста США. – Прим. ред.) я получила возможность совершить тур по шести тюрьмам США, посидела в пяти изоляторах и одной колонии, – говорит Мария. – Все они находились не на задворках, а в приличных местах – Вашингтон, Оклахома, Флорида… И везде антисанитария, огромные тараканы. Возможно, где-то в Америке и есть идеальные тюрьмы с райскими условиями, но я туда не попала. Первая моя камера – железная клетка размером с половину купе в вагоне, железные нары без матраса и подушки, железный унитаз. Туалетную бумагу и воду надо просить: высовываешь руку со стаканом в небольшое отверстие, и охранник, проходя мимо, плещет тебе какой-то сладкий подкрашенный напиток – сколько успел поймать, столько и выпьешь.

Свой 30-й день рождения Мария Бутина встретила в тюрьме в Вирджинии. Отметила тем, что спела песню Глории Гейнор «Я выживу!» Фото: Алексей Кунилов

– Кстати, отсутствие в камерах у заключённых кипячёной питьевой воды приравнивается по нормам международного права к пыткам, – бросает реплику Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая тоже присутствовала на встрече с Бутиной.

– Американцы не поддерживают европейские стандарты содержания заключённых, поэтому там и речи нет о правах, которые соблюдают в других странах, в том числе и в России, – продолжает Мария Бутина. – Скажем, в изоляторе в Вашингтоне в соседней камере сидел мужчина, нас разделяла лишь небольшая перегородка, и мне приходилось забиваться в угол, чтобы скрыться от его нездорового любопытства. Охранники даже в женских тюрьмах мужчины, а камеры разгорожены решётками, все на виду. Полное отсутствие приватного пространства – тоже способ подавления, унижения. Но есть вещи и пострашнее. Я видела, как едва не умирают диабетики, потому что медицинской помощи в американских тюрьмах нет, а лекарства, даже инсулин, заключённые должны покупать сами. Нет денег – нет инсулина. Зато антидепрессантами буквально накачивают.

Если в Америке женщина родит в тюрьме или колонии, ребёнка у неё забирают и отдают «на час» в одну семью, затем в другую — кто сколько сможет и захочет держать чужого малыша. Если срок заключения у матери больше года, то она, скорее всего, никогда не увидит своё дитя, потому что его успеют усыновить. Никаких «домов малютки», как в российских колониях, там не предусмотрено.

Студенты, которые пришли на презентацию книги Марии Бутиной, задавали разные вопросы. В том числе о том, что помогло Марии выдержать период одиночного заключения в США. Фото: Алексей Кунилов

Иллюзия №2: уважение к чужому мнению

Американские адвокаты назвали свою подзащитную «наивной студенткой», которая не понимала, что совершает нечто противозаконное. Она до сих пор этого не понимает.

– То, чем я занималась в Америке, называется гражданской дипломатией, – говорит Мария Бутина. – Я верила и верю, что самый прочный мир строится на дружбе между народами, без неё мир всегда будет висеть на волоске. Когда меня арестовали, я верила, что это чудовищная ошибка, пыталась объяснить что-то агентам ФБР. Говорила: «Что вы делаете? Человек приезжает в вашу страну, учится в вашем университете и при этом любит свою страну. Что в этом плохого? Разве можно за это судить?» Но поняла, что вместо презумпции невиновности там действует избирательное правосудие, когда из человека лепят образ врага лишь потому, что он из России.

Охота на ведьм – старая американская забава. В середине прошлого века там сажали за симпатии к коммунистам, теперь сажают за попытки вызвать симпатию к России. Как призналась Мария, после ареста от неё отвернулись многочисленные друзья и знакомые, с которыми она училась в Вашингтонском университете, работала, встречалась на мероприятиях. Однокурсницы, к примеру, заявили, что всегда подозревали её: «Она помогала нам делать домашние задания – это было подозрительно». Общественные деятели и политики твердили, что видели Марию лишь издалека. Только трое американцев её не предали – адвокаты и друг-писатель.

А вот Мария никого не предала, отказалась оговорить знакомых, отречься от родины. Пошла на сделку со следствием – но как: признала, что «вступила в сговор сама с собой в попытке деятельности иностранного агента». В итоге после отбытия части срока и депортации Бутина смогла вернуться в Россию в октябре 2019 года.

Мария Бутина: «В этой книге всё правда о правосудии и тюрьмах в Америке. Хотя многие, когда её читают, говорят: «Этого не может быть!» Фото: Алексей Кунилов

Иллюзия №3: все люди равны

Терния, через которые провели нашу соотечественницу в Америке, заставили её убедиться, что равенство там тоже не для всех. В местах лишения свободы к людям, по мнению Бутиной, относятся не по-человечески в том числе потому, что большинство заключённых – латинос и афроамериканцы. Но именно они и примирили Марию с американцами.

– Они называли меня Раша, говорили, что уважают русских, которые в их представлении сильные и справедливые, – рассказывает Мария. – А ещё они считают, что русские умеют играть в шахматы и знают математику. Этому они и просили меня их научить.

Белая, достаточно образованная сокамерница у Марии в одной из тюрем тоже была, между ними завязалась дружба, но женщина оказалась подсадной уткой. Стучать там выгодно – снижают срок заключения.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова делилась моментами со встречи с Марией Бутиной в соцсетях Фото: Алексей Кунилов

Стереотип №4: всё благополучно

Многие студенты интересовались у Марии Бутиной, как она справлялась с одиночеством, что читала, как писала свои дневники, могла ли общаться с родными… Прозвучал и такой вопрос: «Почему, если в Америке всё так плохо, как вы говорите, многие коренные россияне стремятся туда уехать?»

– Я ничего не выдумываю и рассказываю о том, что видела, что пережила, – отвечает Мария Бутина. – В материальном плане жизнь в Америке более благополучная. На войнах они зарабатывали, а мы теряли. Во Флориде жить легче, чем в Сибири. Но там чрезвычайно сильна конкуренция, которую могут выдержать не все. Мы почему-то верим, что у нас всё плохо. Это не так. У нас никогда не поступили бы так с гражданином Америки, как они поступили со мной. Может, не стоит уезжать, а стоит постараться сделать лучше жизнь здесь?