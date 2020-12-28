Суд оштрафовал птицефабрику "Свердловская" за незаконные выбросы в атмосферу

Суд оштрафовал птицефабрику "Свердловская" за выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Фото: Александр Зайцев.

Свердловский областной суд назначил штраф ОАО "Птицефабрика "Свердловская" за отсутствие разрешения на выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Сумма штрафа составит 180 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба облсуда, должностным лицом Росприроднадзора после анализа служебной записки коллеги и отчётной документации было установлено, что в период с декабря 2019 года по июль 2020 года птицефабрика "Свердловская" производила выброс в атмосферу загрязняющих веществ без специального разрешения, срок действия которого истёк в январе 2017 года. Соответствующие претензии предъявили отделению "Белокаменное" в п. Белокаменный Асбеста.

Протокол об административном нарушении был составлен в августе нынешнего года. Постановлением специалиста отдела государственного экоконтроля Росприроднадзора птицефабрике назначили штраф в 250 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ.

После рассмотрения жалобы Октябрьским районным судом Екатеринбурга штраф был снижен до 180 тыс. рублей. Представитель птицефабрики "Свердловская" обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, попросив отменить принятые решения с прекращением производства по делу.

Суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для отмены решений суда, так как у птицефабрики была возможность получить разрешение на выброс вредных веществ в атмосферу, однако руководство этого не сделало. Свердловский областной суд счёл наказание справедливым, поэтому ОАО "Птицефабрика "Свердловская" придётся выплатить штраф в размере 180 тыс. рублей.

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