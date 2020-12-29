Бывшего схиигумена Сергия арестовали на два месяца

Николая Романова заключили под стражу до 28 февраля. Фото: Галина Соловьёва.

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря, отлучённого от церкви отца Сергия (Николая Романова). Его арестовали на два месяца.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Романову меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля", - передаёт слова представителя пресс-службы суда ТАСС.

Напомним, что задержание бывшего схиигумена Сергия произошло в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Обвиняемого допросили в Екатеринбурге, после чего направили в Москву. Бывшему схиигумену Сергию предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств.

Сегодня днём у Среднеуральского монастыря собрались сторонники и противники Сергия. Обитель также посетили представители Екатеринбургской епархии и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.