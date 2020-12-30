Сторонник экс-схиигумена Сергия арестован на пять суток за неповиновение полиции

Сторонник экс-схиигумена Сергия арестован на пять суток за неповиновение сотруднику полиции. Фото: скриншот из видео с YouTube-канала Всеволода Могучева.

Сторонник бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), блогер Всеволод Могучев арестован на пять суток. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Согласно информации, опубликованной Ленинским районным судом, соответствующий материал по делу об административном правонарушении поступил 29 декабря. Сотрудники ОВД возбудили в отношении Всеволода Могучева дело по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению служебных обязанностей").

Сторонник отлучённого от церкви отца Сергия был задержан и доставлен в суд для рассмотрения дела по существу ещё вчера, однако ему стало плохо, и бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение для оказания помощи.

Отметим, что именно на YouTube-канале православного активиста Всеволода Могучева публиковались видео с проповедями ныне отлучённого от церкви отца Сергия.

Напомним, что задержание бывшего схиигумена Сергия произошло в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Обвиняемого допросили в Екатеринбурге, после чего направили в Москву.

Бывшему схиигумену Сергию предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Басманный суд Москвы заключил под стражу экс-духовника на два месяца.

Вчера днём у Среднеуральского монастыря собрались сторонники и противники Сергия. Обитель также посетили представители Екатеринбургской епархии и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.