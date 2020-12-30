«Помогали» сдать на права: в Екатеринбурге пойдут под суд автоинспекторы и инструкторы автошкол

Организованная группа из двух инспекторов и трёх инструкторов действовала с ноября 2017 года по март 2019 года. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге предстанут перед судом двое бывших инспекторов ГИБДД и двое инструкторов автошкол. Их подозревают в получение взятки за способствование в сдаче экзамена на права.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей утвердила прокуратура Чкаловского района. Они обвиняются по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), если они совершенны организованной группой").

По версии следствия, план по получению взяток от кандидатов на получение водительских прав разработал в 2016-2017 годах инспектор отделения экзаменационной работы МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Организованная группа из двух инспекторов и трёх инструкторов действовала с ноября 2017-го по март 2019 года.

Инструктор обращался к курсанту, успешно прошедшему обучение на права с предложением облегчить процедуру сдачи экзамена за денежное вознаграждение. Согласившись, курсант передавал инструктору от 12 до 15 тыс. рублей. Часть денег он оставлял себе, а оставшуюся передавал инспектору, который привлёк его в состав группы. Тот, в свою очередь, передавал часть денег организатору группы, который убеждал принимающего экзамен инспектора оказать содействие курсанту.

После вручения копии обвинительного заключения, уголовное дело в отношении инспекторов и двух инструкторов будет направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Уголовное дело в отношении третьего инструктора выделено в отдельное производство. В настоящее время расследование не завершено.