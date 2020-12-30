Свердловский облсуд отменил арест сторонника экс-схиигумена Сергия

Прокуратура попросила ужесточить наказание Всеволоду Могучеву, так как он может оказаться фигурантом "дела Сергия". Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Всеволода Могучева.

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда об аресте сторонника бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), блогера Всеволода Могучева. Дело будет отправлено на новое рассмотрение.

Напомним, 30 декабря Всеволод Могучев был арестован на пять суток за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка"). Сторонник отлучённого от церкви отца Сергия был задержан и доставлен в суд для рассмотрения дела по существу ещё 29 декабря, однако ему стало плохо, и бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение для оказания помощи.

Отметим, что именно на YouTube-канале православного активиста Всеволода Могучева публиковались видео с проповедями ныне отлучённого от церкви отца Сергия.

Свердловский облсуд рассмотрел апелляционные жалобы и представление прокурора на постановление Ленинского районного суда в отношении сторонника опального священника. Прокуратура попросила ужесточить наказание Всеволоду Могучеву, так как он может оказаться фигурантом "дела Сергия".

"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение в тот же суд. Могучева освободили из специального приемника", - говорится в посте, опубликованном в официальной группе Свердловского облсуда "ВКонтакте".

Добавим, что задержание бывшего схиигумена Сергия произошло в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Обвиняемого допросили в Екатеринбурге, после чего направили в Москву.

Бывшему схиигумену Сергию предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Басманный суд Москвы заключил под стражу экс-духовника на два месяца.

Вчера днём у Среднеуральского монастыря собрались сторонники и противники Сергия. Обитель также посетили представители Екатеринбургской епархии и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.