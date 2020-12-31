Адвокат бывшего схиигумена Сергия обжаловал его арест

Жалобу будет рассматривать Мосгорсуд. Фото: Владимир Мартьянов.

Защита обжаловала решение Басманного суда Москвы об аресте бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова). Дата заседания, на котором будет рассматриваться апелляционная жалоба, пока не известна.

О подаче апелляционной жалобы на решение Басманного суда в отношении Николая Романова рассказал ТАСС адвокат Иван Миронов. Жалобу будет рассматривать Мосгорсуд.

Добавим, что задержание бывшего схиигумена Сергия произошло в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Обвиняемого допросили в Екатеринбурге, после чего направили в Москву.

Бывшему схиигумену Сергию предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Басманный суд Москвы заключил под стражу экс-духовника на два месяца - до 28 февраля.

Вчера днём у Среднеуральского монастыря собрались сторонники и противники Сергия. Обитель также посетили представители Екатеринбургской епархии и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Также добавим, что 30 декабря блогер Всеволод Могучев, на YouTube-канале которого бывший схиигумен Сергий публиковал свои проповеди, был арестован на пять суток за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка"). Сторонник отлучённого от церкви отца Сергия был задержан и доставлен в суд для рассмотрения дела по существу ещё 29 декабря, однако ему стало плохо, и бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение для оказания помощи.

Вечером того же дня Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда об аресте Всеволода Могучева. Дело будет отправлено на новое рассмотрение.