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31 декабря 2020, 13:24

Адвокат бывшего схиигумена Сергия обжаловал его арест

Суд

Жалобу будет рассматривать Мосгорсуд. Фото: Владимир Мартьянов.

Защита обжаловала решение Басманного суда Москвы об аресте бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова). Дата заседания, на котором будет рассматриваться апелляционная жалоба, пока не известна.

О подаче апелляционной жалобы на решение Басманного суда в отношении Николая Романова рассказал ТАСС адвокат Иван Миронов. Жалобу будет рассматривать Мосгорсуд.

Добавим, что задержание бывшего схиигумена Сергия произошло в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Обвиняемого допросили в Екатеринбурге, после чего направили в Москву.

Бывшему схиигумену Сергию предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Басманный суд Москвы заключил под стражу экс-духовника на два месяца - до 28 февраля.

Вчера днём у Среднеуральского монастыря собрались сторонники и противники Сергия. Обитель также посетили представители Екатеринбургской епархии и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Также добавим, что 30 декабря блогер Всеволод Могучев, на YouTube-канале которого бывший схиигумен Сергий публиковал свои проповеди, был арестован на пять суток за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка"). Сторонник отлучённого от церкви отца Сергия был задержан и доставлен в суд для рассмотрения дела по существу ещё 29 декабря, однако ему стало плохо, и бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение для оказания помощи.

Вечером того же дня Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда об аресте Всеволода Могучева. Дело будет отправлено на новое рассмотрение.

Областная газета Свердловской области

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Адвокат бывшего схиигумена Сергия обжаловал его арест