Суд увеличил срок ареста стороннику бывшего схиигумена Сергия

По требованию прокуратуры срок ареста Всеволода Могучева был увеличен с 5 суток до 15. Фото: Владимир Мартьянов.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил повторный арест сторонника отлучённого от церкви отца Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева. По требованию прокуратуры срок ареста был увеличен с 5 суток до 15.

О назначении нового срока ареста сообщает ТАСС. В ходе судебного процесса Всеволод Могучев жаловался на состояние здоровья, из-за чего в здание суда несколько раз приезжала скорая помощь, но оснований для госпитализации медработники не нашли.

Напомним, 30 декабря блогер Всеволод Могучев, на YouTube-канале которого бывший схиигумен Сергий публиковал свои проповеди, был арестован на пять суток за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка"). Сторонник опального священника был задержан и доставлен в суд для рассмотрения дела по существу ещё 29 декабря, однако ему стало плохо, и бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение для оказания помощи.

Вечером того же дня Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда об аресте Всеволода Могучева. Дело было направлено на повторное рассмотрение, так как в прокуратуре назвали первоначальный приговор "слишком мягким".

Добавим, что задержание бывшего схиигумена Сергия произошло в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Обвиняемого допросили в Екатеринбурге, после чего направили в Москву.

Бывшему схиигумену Сергию предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Басманный суд Москвы заключил под стражу экс-духовника на два месяца - до 28 февраля.

Вчера днём у Среднеуральского монастыря собрались сторонники и противники Сергия. Обитель также посетили представители Екатеринбургской епархии и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

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