Александр Борисов, по чьей вине погиб семилетний мальчик, казался спокойным на оглашении приговора. Фото: Татьяна Бурова

Накануне Нового года Свердловский областной суд огласил приговор Александру Борисову, который в августе 2019 года устроил стрельбу по мишеням в людном месте на окраине Нижнего Тагила. Забава закончилось трагически – одна из пуль попала в голову семилетнему Егору Коркунову. Мальчика на вертолёте доставили в Екатеринбург, где ему сделали несколько операций, но спасти ребенка не удалось: почти полгода он провёл в коме и скончался.

Много или мало?

Александра Борисова обвинили в убийстве малолетнего из хулиганских побуждений (пункты «в», «и» части 2 статьи 105 и пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ) и приговорили его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, обязали возместить родителям убитого мальчика моральный и материальный вред – в целом около двух миллионов рублей. Для осуждённого это стало шоком. Судье Александру Ладину, чтобы добиться ответа, пришлось дважды повторить вопрос: «Понятен ли вам приговор?».

36-летний мужчина, по чьей вине погиб Егор Коркунов, до последнего надеялся, что отделается условным сроком. Верил в это и его адвокат Виталий Верехин.

– Мой подзащитный виновен лишь в том, что устроил стрельбу и дал оружие посторонним, – комментирует Виталий Верехин. – Но роковая пуля была выпущена не им, а несовершеннолетним Тимофеем Ряжских, экспертиза это доказала. Поэтому мы будем подавать апелляцию.

Недовольны приговором и родственники убитого Егора. Они считают его слишком мягким.

– Он убил не только нашего сына: он погубил всю нашу семью, – сквозь слезы говорит мама Егора. – Я считаю, что ему надо было дать пожизненное, ну или хотя бы 15 лет. А так что? Отсидит лет пять и получит условно-досрочное освобождение. Разве это справедливо?

Трагический август 2019-го

Место, где разыгралась трагедия, находится на окраине Нижнего Тагила. Вокруг природа, речка, садоводческие товарищества. В одном из них у Александра Борисова были участок и домик, где он почти постоянно жил. В тот день, 4 августа 2019 года, он вместе с приятелями отдыхал на фазенде, а потом поехал на машине к близлежащему магазину.

– Когда я открыл багажник, стоявшие рядом подростки увидели винтовку и один из них попросил разрешения пострелять, – рассказывал Александр на следствии и суде.

И он не отказал. Достал оружие и устроил тир прямо в людном месте. Мишенью послужил сначала рекламный щит на противоположной стороне дороги, затем скамейка, куда он посоветовал пацанам установить пустые пивные банки. Александр сам стрелял то из положения стоя, то опустившись на одно колено. И парнишке помогал: сам заряжал ему винтовку, показывал, как и куда надо целиться. Несколько выстрелов сделал и приятель Борисова.

И вдруг к ним подбежал испуганный мальчишка и прокричал, что они попали в его друга Егора, тот упал и не двигается. В нескольких метрах от скамейки, на которую стрелки ставили мишени, находилась поляна, где постоянно играли местные ребятишки. Место было людным, шумным, детские голоса разносились далеко окрест. Слышны они были и в тот час, когда Борисов устроил импровизированные состязания по стрельбе.

Правда, сам виновник трагедии утверждает, что детских криков не слышал, о том, что за скамейкой находится игровая площадка, не подозревал, так как её скрывали кусты. Однако его доводы опровергли многочисленные свидетели, которые тоже имели участки в садах, неплохо знали Борисова, его пристрастие к спиртному и к оружию.

Винтовку подбросил соседям

Услыхав, что они попали в мальчика, Борисов с приятелями кинулся туда. Как рассказали свидетели, пощупал пульс, потом осмотрелся кругом, подошёл к высокому дереву и стал выковыривать из него пули. Когда на месте происшествия работала оперативная группа, эксперты зафиксировали углубления в стволе дерева, но установить их природу уже не смогли.

Попытался Борисов избавиться и от других улик. Одну винтовку спрятал, другую – подбросил соседям на участок, а сам пустился в бега. Скрывался в одном из садовых домиков, где его и отыскала полиция.

Поначалу Борисову предъявили обвинение в хулиганстве, поскольку раненый Егор был ещё жив, и оставили на свободе, взяв подписку о невыезде. Однако когда ЧП в Нижнем Тагиле получило широкий общественный резонанс, материалы уголовного дела передали в СУ Следственного комитета России, Борисова арестовали. В ходе расследования выяснилось, что пневматическая винтовка «Хатсан» была модернизирована, что усилило её боевые качества. Владелец об этом прекрасно знал, так как пристреливал ружьё, охотился с ним на птиц и мелких зверушек.

Поначалу Борисов давал правдивые показания и вроде бы раскаивался, но когда стало известно, что смертельная пуля была выпущена не им, изменил тактику. Он даже попытался оговорить Тимофея Ряжских, который на беду оказался родственником погибшего Егора: якобы мальчишка специально целился выше установленной цели. Доказать данный факт не удалось. Как не удалось привлечь к ответственности и Тимофея Ряжских: он не достиг возраста уголовной ответственности, а экспертиза подтвердила, что паренёк отстает в психическом развитии и не способен осознавать опасность стрельбы в людном месте.

А вот Александр Борисов отдавал себе отчёт, чем может закончиться устроенная им забава.

«Слушать это невыносимо»

«Пуля попала в голову Егору Коркунову, причинив открытую черепно-мозговую травму…» – зачитывает судья мотивировочную часть приговора.

Стоящая рядом со мной пожилая женщина, бабушка Егора, начинает плакать. Она старается изо всех сил сдержаться, зажимает рот обеими руками, но рыдания прорываются наружу. Так она и проплакала всё время, пока судья проговаривал жуткие подробности смерти мальчика.

– Слушать это невыносимо, – призналась журналисту «Облгазеты» после завершения процесса Надежда Барышникова. – Так и представляю, как мучился мой внук, как он лежал в коме в больнице, пока мы верили в лучшее. А убийца его даже ни разу к нам не пришёл, чтобы поговорить. Нет ему прощения.

Мама Егора, Анна Коркунова тоже никак не может успокоиться. Услышав, как после вынесения приговора в коридоре знакомый осуждённого и его адвокат говорят тележурналистам, что Борисова наказали чересчур сурово, мать и бабушка убитого мальчика кидаются к ним с криками: «Как вам не стыдно! Мы ребёнка потеряли, а вы оправдываете убийцу! Если бы не он, ничего бы не случилось».

Судебный пристав пытается призвать их к порядку: «Я понимаю ваше горе, – твердит он, – но не забывайте, где вы находитесь, здесь нельзя шуметь».

Я стараюсь переключить внимание несчастных женщин, расспрашиваю, каким был Егор.

– Очень ласковым, дружелюбным, – плача и одновременно улыбаясь, рассказывают они. – Сестрёнки до сих пор о нём тоскуют. Младшая, как увидит по телевизору в благотворительной передаче лысого мальчика на больничной койке, бросается к экрану с криком: «Смотрите, нашего Егора показывают!» А потом расстроенная отходит: «Нет, это не Егор». Нет больше нашего Егора.

Пожалуй, это самая страшная фраза, которую вынуждены произнести мать и бабушка. Отец Егора, напротив, не разжимает губ – замкнулся в своём горе. У него остались только дочки.

Люди шли мимо…

В советские времена, когда суды назывались «народными», они нередко выносили по резонансным делам ещё и определения в адрес должностных лиц, структур, которые могли предотвратить преступление, но не сделали этого. В деле Александра Борисова такое определение было бы уместно.

Начнём с того, что Борисов забавлялся с ружьишком регулярно. Дверь своего домика в садовом товариществе он часто использовал в качестве мишени. Любил пострелять он и по другим целям, в том числе движущимся. Соседи по СНТ звуков выстрелов не могли не слышать. Но почему не вмешались? Почему председатель товарищества не обратился куда следует? Сделай они это, и смертоносное оружие у Борисова давно бы изъяли. Почему, наконец, участковый не знал, что на его территории, в общественном месте, устраивают стрельбы?

Ну а теперь вернёмся к трагедии. Стрельбу Борисов устроил на оживленном пятачке: рядом с магазином, остановкой транспорта, детской площадкой. Как всё это происходило, додумывать нет необходимости – действие зафиксировали две видеокамеры. Отлично видно, как Борисов достаёт и заряжает винтовки, как даёт одну мальчику, как они стреляют по очереди, как перебегают дорогу, чтобы установить банки или посмотреть, попали ли в цель. Видно, как мимо едут машины, притормаживая, чтобы не попасть под пулю, как вздрагивают и останавливаются пешеходы, услышав звук выстрела… Почему никто не пресёк хулиганскую забаву или хотя бы не позвонил в полицию? Ответов нет.

ВАЖНО Если приговор Свердловского областного суда будет обжалован осуждённым, потерпевшими, то дело рассмотрит Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга. Ехать туда, как объяснил судья Александр Ладин, никому не придётся, рассмотрение апелляции пройдёт в режиме видеоконференции.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Погибший от шальной пули Егор Коркунов мечтал стать моряком. Фото: Из семейного архива