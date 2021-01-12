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12 января 2021, 11:30

Суд оставил под арестом сторонника бывшего схиигумена Сергия

Суд апелляционной инстанции оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений.

Суд апелляционной инстанции оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений. Фото: Александр Исаков

Свердловский областной суд оставил под арестом сторонника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева. Апелляционная жалоба адвокатов оставлена без удовлетворения.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Напомним, 30 декабря блогер Всеволод Могучев, на YouTube-канале которого бывший схиигумен Сергий публиковал свои проповеди, был арестован на пять суток за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка"). 31 декабря по требованию прокуратуры срок ареста был увеличен с 5 суток до 15.

Защита Всеволода Могучева подала на это решение апелляционную жалобу.

Добавим, что задержание бывшего схиигумена Сергия произошло в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Обвиняемого допросили в Екатеринбурге, после чего направили в Москву.

Отцу Сергию предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Басманный суд Москвы заключил под стражу экс-духовника на два месяца - до 28 февраля.

Областная газета Свердловской области

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Суд оставил под арестом сторонника бывшего схиигумена Сергия