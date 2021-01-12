Суд апелляционной инстанции оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений. Фото: Александр Исаков

Свердловский областной суд оставил под арестом сторонника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева. Апелляционная жалоба адвокатов оставлена без удовлетворения.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Напомним, 30 декабря блогер Всеволод Могучев, на YouTube-канале которого бывший схиигумен Сергий публиковал свои проповеди, был арестован на пять суток за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка"). 31 декабря по требованию прокуратуры срок ареста был увеличен с 5 суток до 15.

Защита Всеволода Могучева подала на это решение апелляционную жалобу.

Добавим, что задержание бывшего схиигумена Сергия произошло в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Обвиняемого допросили в Екатеринбурге, после чего направили в Москву.

Отцу Сергию предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Басманный суд Москвы заключил под стражу экс-духовника на два месяца - до 28 февраля.