Суд арестовал соратника экс-схиигумена Сергия за разжигание ненависти

Всеволода Могучева арестовали на 15 суток. Фото: Владимир Мартьянов.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении сторонника бывшего схиигумена Сергия, блогера Всеволода Могучева. За возбуждение вражды и ненависти его арестовали на 15 суток.

Материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), в отношении Всеволода Могучева поступили в суд 12 января.

"Дело об административном правонарушении возбуждено 27 ноября 2020 г. постановлением и.о. зампрокурора Екатеринбурга Стольниковой М.Н. в связи с установлением факта размещения Могучевым В.В. видеоролика, содержащего совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды, ненависти по национальному признаку, а также признаков унижения человеческого достоинства по признаку национальности", - говорится в сообщении, опубликованном в группе Октябрьского районного суда "ВКонтакте".

В декабре материалы были возвращены прокурору Екатеринбурга для устранения недостатков, после чего дело вновь было передано в суд.

Всеволода Могучева признали виновным в совершении административного правонарушения и арестовали на 15 суток. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, 30 декабря блогер Всеволод Могучев, на YouTube-канале которого бывший схиигумен Сергий публиковал свои проповеди, был арестован на пять суток за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка"). 31 декабря по требованию прокуратуры срок ареста был увеличен с 5 суток до 15.

Защита Всеволода Могучева подала на это решение апелляционную жалобу. Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд оставил сторонника бывшего схиигумена Сергия под арестом.

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