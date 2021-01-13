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Общество / Суды и криминал
13 января 2021, 14:55

«Уктусского стрелка» отправили на дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу

Рассмотрение апелляционной жалобы Алексея Александрова прошло 13 января в Санкт-Петербурге.

Рассмотрение апелляционной жалобы Алексея Александрова прошло 13 января в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Исаков

Второй апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу «уктусского стрелка». Осуждённого Алексея Александрова отправили на дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, рассмотрение апелляционной жалобы Алексея Александрова прошло 13 января в Санкт-Петербурге.

По итогам заседания Второй апелляционный суд назначил в отношении осуждённого дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу. Она будет проведена в Свердловской областной психиатрической больнице.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», приговор по уголовному делу в отношении так называемого «уктусского стрелка», жителя Екатеринбурга Алексея Александрова, который расстрелял двух девушек в Уктусском лесопарке, вынесли 29 сентября. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также он должен выплатить двоим потерпевшим по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда и расходы на погребение. Адвокаты осуждённого обжаловали приговор.

Двойное убийство было совершено ещё 25 августа 2018 года в лесопарке за гостиницей «Уктус». По версии следствия, убедившись в отсутствии свидетелей, обвиняемый приблизился к двум отдыхающим девушкам и произвёл не мене трёх выстрелов из винтовки, целясь жертвам в головы. После расправы злоумышленник скрылся с места преступления. Одна девушка скончалась на месте, другая – в больнице.

Областная газета Свердловской области

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