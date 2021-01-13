Свердловчанин отсудил у завода более 600 тысяч рублей за травму на производстве

Свердловчанин отсудил у завода более 600 тысяч рублей за травму на производстве. Фото: Владимир Мартьянов.

Свердловский завод ферросплавов заплатит своему рабочему за травму на производстве. Мужчина получит более 600 тысяч рублей.

Известно, что в феврале 2018 года с мужчиной, работавшим горновым ферросплавных печей на АО «Серовский завод ферросплавов», произошёл несчастный случай. Он был зажат между литой банкой с отсевами и контейнером. В результате инцидента свердловчанин был тяжело травмирован. Длительное время он находился на лечении. В 2019 году мужчине была установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 40%, а также инвалидность 3 группы.

Работодатель признал несчастный случай как связанный с производством. Были установлены лица, допустившие нарушения требований охраны труда, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Позже мужчина подал иск на завод в Серовский районный суд. Он просил возместить материальный ущерб, а также компенсацию морального вреда и судебных расходов.

Суд принял решение взыскать с завода компенсацию материального ущерба в размере 18 860 рублей, морального вреда – 600 тысяч рублей и судебные расходы – 15 тысяч рублей.

Ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский облсуд с просьбой снизить размер взысканной компенсации морального вреда до 70 тысяч рублей. Однако решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Оно вступило в законную силу. Работодатель обязан выплатить мужчине 633 860 рублей.