На Урале завершено расследование уголовного дела о взятке экс-главе СвЖД

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении лица, давшего взятку бывшему начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову. В ближайшее время дело будет передано в суд.

Как рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) подозревается единственный учредитель и директор двух коммерческих организаций.

По данным следствия, в период с 2016 по 2019 годы подозреваемый передал бывшему начальнику СвЖД взятку в особо крупном размере — более 19 млн. рублей в виде оказанных услуг имущественного характера по строительству индивидуального жилого дома, расположенного в Московской области, услуг по разработке дизайн-проекта помещений указанного жилого дома, а также похитил в одном из структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги» путевой щебень на сумму более 4,5 млн. рублей. Сообщается, что следствием собрано достаточно доказательств вины подозреваемого.

Напомним, Алексей Миронов занимал должность главы СвЖД с 2011 по 2018 год. В середине декабря 2018 года он был задержан сотрудниками ФСБ. Ему предъявили обвинения в получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере. До 12 июня 2019 года экс-глава СВЖД находился под домашним арестом. 17 июня Алексей Миронов погиб.

Ранее сообщалось, что к соучастникам и правопреемникам по делу о коррупционных действиях бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, предъявлен иск на 164 млн рублей.