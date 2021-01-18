Алексей Навальный арестован до 15 февраля. Фото: инстаграм Алексея Навального.

Глава Фонда борьбы с коррупцией, блогер Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля. Такое решение принял Химкинский суд Москвы.

Данную информацию на личной странице в Twitter разместил адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев.

Известно, что заседание суда состоялось в здании УВД по городу Химки. Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области, такой формат был связан с отсутствием актуальных данных тестов на COVID-19 у Навального.

Напомним, накануне вечером глава Фонда борьбы с коррупцией вернулся из Берлина в Россию. Его задержали, когда он проходил погранконтроль.

Добавим, Алексей Навальный провёл около 4,5 месяца в Берлине. В августе 2020 года блогеру стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу. Позже пациент был перевезён в одну из клиник Германии. Правительство ФРГ заявило о наличии в организме Навального следов яда из группы "Новичок". 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. В конце сентября его выписали из больницы.