В Свердловской области более чем наполовину увеличилось число IT-преступлений

На Среднем Урале возросло число преступлений, совершённых с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Фото: Алексей Кунилов.

В 2020 году в Свердловской области зарегистрировано 58 490 преступлений. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 1,3%.

За год в регионе на 56,4% увеличилось число преступлений, совершённых с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Их доля составила 22,7%. Большая часть из них - 9 194 - была совершена с помощью Интернета, 6 762 преступления - с помощью средств мобильной связи, 4 163 - с использованием расчётных карт.

Число преступлений экономической направленности выросло на 18,8%. Коррупционных деяний стало на 8,1% больше. В то же время на Среднем Урале стало меньше краж с проникновением в жилище. Их количество сократилось на 33,5%, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Значительную часть преступлений - 56,5% - составили хищения, 65,3% из которых были совершены путём кражи.

89,7% преступлений зарегистрированы в городской местности. Более трети преступлений совершены в общественных местах. В результате преступных посягательств погибли 587 человек, здоровью ещё 880 человек причинён тяжкий вред.

За год поймано 27 489 преступников, 17,1% из которых женщины, 5,6% - несовершеннолетние.

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