Расстрелявший сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов получил 24,5 года колонии

Суд вынес приговор в отношении рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова. Фото: Владимир Мартьянов

В Забайкальском крае вынесен приговор в отношении рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года расстрелял сослуживцев. Второй Восточный окружной военный суд приговорил его к 24,5 годам колонии строго режима.

Суд признал Рамиля Шамсутдинова виновным в совершении указанного преступления и путём частичного сложения назначил ему окончательное наказание - 24 года 6 месяцев без ограничения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судья обязал Рамиля Шамсутдинова выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей.

Напомним, в октябре 2019 года военнослужащий по призыву войсковой части 54160 рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. Трагедия произошла при смене караула. Военнослужащий ремонтно-технической базы стрелял из табельного огнестрельного оружия. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.

Добавим, что обвинение запрашивало для срочника 25 лет колонии и компенсацию морального вреда в размере 28 млн рублей. При этом, в ходе суда присяжные заседатели признавали Рамиля Шамсутдинова заслуживающим снисхождения.

Как сообщает ТАСС, в срок отбывания наказания осуждённому зачтут время, проведённое под стражей, - с октября 2019 года.