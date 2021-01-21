Почему молчит или лжёт свидетель?

От показаний свидетеля нередко зависит исход дела. Фото: Александр Зайцев

В Невьянске завершили расследование уголовного дела против четверых дельцов, которые организовали подпольное казино в посёлке Верх-Нейвинский. Организаторы теневого бизнеса вину признали, а вот трое игроков отказались давать показания. И проиграли: за пользование услугами казино не наказывают, а вот за отказ от дачи свидетельских показаний предусмотрена ответственность. Поэтому статус свидетелей сменился на обвиняемых – их приговорили к обязательным работам. Такие случаи – не редкость. Рассказываем, чем важна роль свидетеля, почему они нередко уклоняются от дачи показаний и кто пользуется законным «правом на молчание».

Ключевая роль

– Роль свидетеля в уголовном деле сложно переоценить. Его показания являются важным источником доказательств как на стадии предварительного расследования, так и в процессе судебного разбирательства, – говорит начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений Коваленко. – Иногда от показаний одного человека зависит многое. Например, в Ревде было интересное уголовное дело — двое друзей поехали на рыбалку, но обратно вернулся лишь один, причём на машине пропавшего. Родным друга заявил, что тот пошёл домой пешком, куда он подевался – не знает. К счастью, нашёлся свидетель – пожилой мужчина, который собирал грибы и увидел, как мимо пробежали двое: один весь в крови, а за ним с ножом — другой. Дедушка, хоть и испугался, но быстро добрался до ближайшей турбазы и сообщил по телефону в полицию о том, что видел.

Показания этого свидетеля, по словам Евгения Коваленко, помогли, во-первых, оперативно найти и осмотреть предполагаемое место преступления, где было обнаружено много крови. Во-вторых — установить личности тех, кого видел грибник. Это были те самые рыбаки. А останки пропавшего отыскали спустя год — тогда и подтвердилось, что он погиб от ножевых ранений.

Ложь во спасение?

Большинство свидетелей, желающих уклониться от дачи показаний, стараются не вступать в конфликт с законом и отделываются ссылками на то, что не помнят деталей, не разглядели, не уверены, забыли. Отказываются от показаний не так уж часто, а лгут ещё реже, хотя и такое случается. В итоге это чревато тем, что виновный избежит ответственности и, почувствовав безнаказанность, может вновь совершить преступление.

Что заставляет свидетелей, а иногда и потерпевших, лгать? По словам Евгения Коваленко, кого-то – знакомство с обвиняемым, кого-то – личный интерес. К сожалению, как признают следователи, доказать, что в основе лживых показаний лежит корысть и подкуп, не всегда удаётся. Но иногда получается.

Так было в деле о групповом изнасиловании, которое расследовали в том же Невьянске. Заявление о том, что над ней надругались двое мужчин, написала 39-летняя женщина. Были проведены экспертизы, допросы, собраны улики. И вдруг потерпевшая стала утверждать, что насиловал её лишь один из обвиняемых, а второй ни при чём. Эту версию она озвучила не только следователю, но и в суде. Причину изменения показаний выяснили в ходе судебного разбирательства: оказалось, что один из насильников передал потерпевшей крупную сумму, чтобы загладить свою вину и избежать наказания. Этого ему не удалось, а потерпевшей пришлось ответить за дачу заведомо ложных показаний.

Право на молчание

Есть люди, которые сами могут решать, давать показания или нет. Это право закреплено в статье 51 Конституции России и в статье 5 Уголовно-процессуального кодекса России. Гражданин может не давать показания против себя и своих близких родственников, в число которых входят супруг (супруга), родители, дети, усыновители и усыновлённые, родные братья и сёстры, бабушки, дедушки, внуки. Кроме того, закон (часть 3 статьи 56 УПК) запрещает получать показания от лиц, которым обстоятельства дела стали известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей. К ним относятся судья и присяжные заседатели, адвокат, защитник подозреваемого и обвиняемого, священнослужитель (тайна исповеди) и другие лица.

– Не всегда близкие родственники пользуются своим свидетельским иммунитетом, – говорит Евгений Коваленко. – Например, областным судом за разбойные нападения и убийства был осужден к 24 годам лишения свободы Павел Варналий. В основу приговора легли показания прямых очевидцев преступлений – бывшей супруги обвиняемого и его друга. Они подробно рассказали, как и кого Варналий убивал, какое имущество жертв похитил, где спрятаны улики. Разумеется, сообщенные ими факты были тщательно проверены и подтверждены результатами осмотров, экспертиз, показаниями других свидетелей.

Но чаще родственные чувства берут верх. Пример – дело по обвинению в получении взятки судьи Арбитражного суда. Деньги ему передали через сына, который работал помощником у другого судьи. Если бы сын дал показания, он избежал бы ответственности. Но, как рассказывает Евгений Коваленко, отец категорически запретил ему это делать. Даже в суде, когда допрашивали парня, отец ему шептал: «Скажешь про меня, прокляну». По сути, он подвёл сына, хотя мог бы спасти. В итоге обоих осудили к длительным срокам лишения свободы.

КСТАТИ По данным прокуратуры Свердловской области, в 2019 году по статье 307 УК «заведомо ложные показания» в России было возбуждено 831 дело, в Свердловской области – 28 дел. Из них по особо тяжким преступлениям 775 – по всей стране, 21 дело – на Среднем Урале. По статье 308 УК «отказ от дачи показаний» в 2019 году в России возбудили 72 дела, в Свердловской области – одно дело. Из них по особо тяжким преступлениям 66 дел в стране, одно дело – в нашей области.

Средство против страха

Лихие 90-е остались в прошлом, но и сегодня порой свидетели не желают давать показания из-за страха мести. Насколько реальны эти страхи? Как у нас защищают свидетелей?

В Екатеринбурге расположен Центральный окружной военный суд, чья юрисдикция распространяется на 19 субъектов России. Там рассматриваются уголовные дела по террористическим и экстремистским преступлениям. Выступать свидетелями против обвиняемых в столь тяжких преступлениях, конечно, и страшно, и опасно. Поэтому свидетелей допрашивают по видеосвязи, без объявления персональных данных, вдобавок с помощью цифровых технологий изменяют голос, «стирают» лицо и т.п.

Сейчас в Ленинском суде Екатеринбурга рассматривается резонансное дело Владимира Васильева, совершившего ДТП в центре Екатеринбурга, в котором погибли два человека. Виновник гибельной аварии твердит, что был трезв, и анализы показали, что алкоголя в организме водителя не было. Но фокус в том, что биоматериал на медэкспертизу сдал за Владимира отец, который, к слову, отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. Так что от показаний свидетелей, которые вместе с подсудимым гуляли на вечеринке, многое зависит. Однако большинство из них заняли позицию «ничего не видели, ничего не знаем». Те же, кто согласился сказать правду, всячески старались избежать широкой огласки и не скрывали, что боятся последствий.

– Чего точно не надо опасаться свидетелю, так это того, что его показания могут повернуть против него самого, – подчёркивает Евгений Коваленко. – А вот молчать или лгать не стоит: за это можно поплатиться.

НАКАЗАНИЕ Поплатиться за заведомо ложные показания можно штрафом до 80 тысяч рублей и даже арестом до трёх месяцев. Если же показания связаны с тяжким или особо тяжким преступлением, то наказание ужесточается вплоть до лишения свободы до пяти лет. Если гражданин признаётся, что дал ложные показания, то освобождается от уголовной ответственности. За отказ от дачи показаний наказывают штрафом до 40 тысяч рублей, либо обязательными или исправительными работами, либо арестом до трёх месяцев.

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