Почему убил жену? Подсудимый Вячеслав Попов говорит, что из ревности

Вячеслав Попов признался лишь в убийстве своей жены. Виновным в других преступлениях себя не считает. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Свердловском областном суде начался процесс по делу Вячеслава Попова, которое получило большой резонанс в обществе. В марте прошлого года в участке мировых судей в Первоуральске мужчина зарезал свою гражданскую жену Полину Драницу, тяжело ранил судебного пристава, пытавшегося защитить женщину, и ещё одного мужчину, бросившегося на помощь.

Когда публику впустили в зал суда, там уже находились подсудимый, его адвокат и государственный обвинитель. Входит судья Андрей Минеев. Выясняется, что на процесс не прибыли потерпевшие и свидетели, хотя их о дате и времени заседания извещали. Судья спрашивает у подсудимого, прокурора и адвоката, не возражают ли они начать процесс в неполном составе. Никто не возражает.

– Попов после многочисленных ссор с потерпевшей, возникших на фоне ревности и неприязненных отношений, в период с 4 февраля 2020 года… – начинает зачитывать строки из обвинительного заключения прокурор-государственный обвинитель Татьяна Новосельцева.

Перед началом процесса адвокат даёт наставления подзащитному. Фото: Алексей Кунилов

Гособвинитель долго перечисляет совершённые Поповым правонарушения, которые явились прелюдией к кровопролитию, учинённому им в участке мировых судей. Разгневанный мужчина, предварительно выпив для храбрости, угрожал жене расправой, угнал её автомобиль, потом порезал шины, исцарапал машину ножом, сломал зеркало… Полина неоднократно жаловалась в полицию, но мужа это лишь распаляло. 6 февраля он подкараулил жену у дома, накинулся на неё с кулаками, затем схватил за воротник и затащил в квартиру, где продолжил истязание: бил, наносил удары ногами. К счастью, женщина сумела вырваться и убежать.

За нанесённые жене побои Попова привлекли к ответственности по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях. Максимум, что грозило домашнему драчуну – штраф от 5 до 30 тысяч рублей либо 15 суток ареста. Но в тот день, 18 марта 2020 года, когда в мировом суде должно было состояться разбирательство, Попов явился в участок в изрядном подпитии, стал ругаться с Полиной, а затем достал нож.

Государственный обвинитель готовится к заседанию. Фото: Алексей Кунилов

Как установили эксперты, мужчина нанёс матери своего годовалого ребенка тринадцать ножевых ранений в грудь, шею и голову. Молодая женщина скончалась от потери крови и множества тяжких телесных повреждений, несовместимых с жизнью. Убив жену, Попов сделал сиротами трёх детей: двоих от первого мужа Полины, и одного ребёнка – их совместного. Судебный пристав Андрей Ладыгин, который пытался защитить Полину, тоже получил множество ранений, долго лечился. Второй заступник отделался лёгкими порезами. В итоге Вячеславу Попову предъявлен целый ряд обвинений. Во-первых, в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, во-вторых, в умышленном уничтожении чужого имущества, в-третьих, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и, наконец, в умышленном убийстве.

– Подсудимый, вы признаёте выдвинутые против вас обвинения? – спрашивает судья.

Попов начисто отрицает свою вину во всех преступлениях, кроме последнего – умышленного убийства. Судья даже переспросил для верности:

– Полностью признаёте?

– Да, – раздалось в ответ.

Судья Андрей Минеев единолично рассматривает дело Вячеслава Попова. Фото: Алексей Кунилов

На этом, по сути, первое судебное заседание завершилось. Дальнейшее разбирательство отложили на 10 и 11 февраля, тогда планируют допросить свидетелей и потерпевших. Перед тем как выйти из зала, журналисты спросили Попова, за что он убил свою жену?

– Из ревности, – донеслось со скамьи подсудимых.

Судебный пристав пристально следит за порядком в суде. Фото: Алексей Кунилов