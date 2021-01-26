В Екатеринбурге осудили сотрудницу службы судебных приставов за взятку в 1,7 миллиона

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Елене Сидоровой 8 лет лишения свободы. Фото: Алексей Кунилов.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-замначальника УФССП России по Свердловской области Елены Сидоровой. Она была признана виновной в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, государственный обвинитель представил суду доказательства того, что в период с июня 2018 года по февраль 2019 года Елена Сидорова получила от гендиректора крупной организации взятку в размере 1,7 млн рублей за совершение действий в пользу данного предприятия по исполнительному производству и бездействия в пользу руководства компании.

Действие в пользу данного предприятия выражались в вынесении постановления, отменяющего запрет на регистрацию объектов недвижимости. Бездействие проявилось в том, что судебные приставы-исполнители не стали принимать меры по установлению местонахождения и ареста имущества руководителей компании.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу совместно с коллегами из УФСБ установили личность и задержали подозреваемую. При осмотре её квартиры сотрудники полиции обнаружили большое количество вещественных доказательств, подтверждающих причастность женщины к содеянному", - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Елена Сидорова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил ей 8 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные должности в системе ФССП РФ, с лишением классного чина "советник юстиции 1 класса". Отбытие наказания отсрочено до момента, когда её ребёнку исполнится 14 лет.