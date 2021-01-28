СКР возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова за призывы подростков на митинг

Леонид Волков обвиняется в склонении подростков через Интернет к участию в митинге 23 января. Фото: Павел Ворожцов.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении руководителя сети региональных "штабов Навального" Леонида Волкова. Он обвиняется в склонении подростков через Интернет к участию в митинге 23 января.

Как сообщается на сайте СК РФ, обвиняемый достоверно знал, что митинг 23 января не был согласован из-за сложной эпидемиологической ситуации. При этом 21 января он разместил на сайте YouTube видеоролик с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России в условиях сохраняющейся угрозы заражения коронавирусом.

Ссылки на данный видеоролик Леонид Волков также разместил на личных страницах в Twitter, Facebook и Instagram.

Таким образом, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Сейчас сотрудники следственного комитета проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств виновности Леонида Волкова.

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