Темы дня

Общество / Суды и криминал
28 января 2021, 15:03

СКР возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова за призывы подростков на митинг

Митинг

Леонид Волков обвиняется в склонении подростков через Интернет к участию в митинге 23 января. Фото: Павел Ворожцов.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении руководителя сети региональных "штабов Навального" Леонида Волкова. Он обвиняется в склонении подростков через Интернет к участию в митинге 23 января.

Как сообщается на сайте СК РФ, обвиняемый достоверно знал, что митинг 23 января не был согласован из-за сложной эпидемиологической ситуации. При этом 21 января он разместил на сайте YouTube видеоролик с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России в условиях сохраняющейся угрозы заражения коронавирусом.

Ссылки на данный видеоролик Леонид Волков также разместил на личных страницах в Twitter, Facebook и Instagram.

Таким образом, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Сейчас сотрудники следственного комитета проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств виновности Леонида Волкова.

Читайте также:

"Всё бы закончилось благополучно, если бы кто-то не устроил провокацию".

Региональные омбудсмены получили 45 обращений в связи с несанкционированными акциями протеста.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.01.2021, 16:19 / Общество
В Свердловской области стартовала вакцинация "ЭпиВакКороной"
28.01.2021, 16:03 / Политика
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Каменска-Уральского
28.01.2021, 15:46 / Общество
В Екатеринбурге оштрафован детский сад, где не соблюдался температурный режим
28.01.2021, 15:41 / Политика
Алексей Орлов и Эдуард Россель обсудили развитие Екатеринбурга и празднование 300-летия города
28.01.2021, 15:40 / Общество
Более 1000 военнослужащих ЦВО поучаствуют в учениях в Свердловской и Челябинской областях