Полицейские привлекли к ответственности екатеринбуржцев, игравших в шахматы на дороге

Нарушители объяснили инспекторам ГИБДД, что они снимали видеоролик для социальных сетей. Фото: Отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники полиции привлекли к ответственности жителей Екатеринбурга, которые пили чай и играли в шахматы на проезжей части. Нарушители объяснили инспекторам ГИБДД, что они снимали видеоролик для социальных сетей.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 27 января на одном из интернет-порталов появилась информация о молодых людях, которые играли в шахматы на дороге в центре уральской столицы.

"В действиях граждан сотрудниками полиции усмотрено нарушение п. 4.1 ПДД РФ - движение по проезжей части дороги при наличии тротуара, что ставило под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения", - заявили в Госавтоинспекции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности нарушителей, которых вызвали для дачи объяснений. Молодые люди 19-ти и 20-ти лет объяснили полицейским, что их поступок - это постановка для видеоролика. Кроме того, запись эвакуации автомобиля BMW также была частью игрового видео.

Сотрудники ГИБДД привлекли молодых людей к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, участвующим в процессе дорожного движения).

Водитель эвакуатора также был опрошен и привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (Перевозка людей вне кабины автомобиля). Он пояснил, что машина перевозилась на эвакуаторе в другое место видеосъёмок, а авторы видео ехали в салоне "эвакуированной" автомобиля BMW.