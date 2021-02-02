Станислав Сидоркин назначен и. о. председателя Арбитражного суда Свердловской области

В Свердловской области назначен исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области назначен исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда. Им стал заместитель председателя суда Станислав Сидоркин.

Назначение подтвердили в пресс-службе Арбитражного суда. Он приступил к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня.

«С 2 февраля 2021 года осуществление полномочий председателя Арбитражного суда Свердловской области возложено на заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области Сидоркина Станислава Владиславовича (исполняющий обязанности)», - говорится в сообщении суда.

Известно, что Станислав Сидоркин приступил к исполнению обязанностей после ухода на пенсию предыдущего председателя Светланы Цветковой, которая возглавляла арбитраж с 2011 года. В октябре прошлого года Светлана Цветкова подала в отставку. 1 февраля стало последним днём её работы в должности.