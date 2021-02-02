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Общество / Суды и криминал
2 февраля 2021, 09:15

Станислав Сидоркин назначен и. о. председателя Арбитражного суда Свердловской области

В Свердловской области назначен исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда.

В Свердловской области назначен исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области назначен исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда. Им стал заместитель председателя суда Станислав Сидоркин.

Назначение подтвердили в пресс-службе Арбитражного суда. Он приступил к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня.

«С 2 февраля 2021 года осуществление полномочий председателя Арбитражного суда Свердловской области возложено на заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области Сидоркина Станислава Владиславовича (исполняющий обязанности)», - говорится в сообщении суда.

Известно, что Станислав Сидоркин приступил к исполнению обязанностей после ухода на пенсию предыдущего председателя Светланы Цветковой, которая возглавляла арбитраж с 2011 года. В октябре прошлого года Светлана Цветкова подала в отставку. 1 февраля стало последним днём её работы в должности. 

Справка:

Станислав Сидоркин родился в 1971 году в Свердловской области. В 1996 окончил Уральскую государственную юридическую академию. Имеет первый квалификационный класс судьи. Кандидат юридических наук.

С февраля по декабрь 1996 - консультант Ревдинского городского суда Свердловской области.

С декабря 1996 по ноябрь 2001 - судья Ревдинского городского суда Свердловской области

С декабря 2001 по декабрь 2018 - судья, председатель судебного состава Свердловского областного суда.

С июня 2006 по декабрь 2018 - заместитель председателя, председатель квалификационной коллегии судей Свердловской области.

С декабря 2018 - заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области.

Награждён рядом ведомственных наград. 

Областная газета Свердловской области

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